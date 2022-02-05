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Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

05.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Hellaç'ın (53) kullandığı 61 AEG 792 plakalı alçı yüklü kamyon, Araklı-Bayburt kara yolu Kayaiçi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hellaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hellaç'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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