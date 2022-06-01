Trabzon'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde H.K'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki K.K, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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