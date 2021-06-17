Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle oluşturulan ve Maçka ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin verildiği kütüphaneden faydalanacak çocukların Eren'i unutmayacağını ifade ederek, "Eren yavrumuz artık sadece Ayşe annemizin yavrusu değil, onu 83 milyonun her birinin evladı olarak görüyoruz ve inanıyoruz." dedi.

Kütüphanelerin ve okumanın önemine de değinen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki kültürlerin oluşmasında ve medeniyetlerin inşasında kütüphanelerin ayrı bir yeri vardır. Bu anlamda da istiyoruz ki her bir okulumuzda zengin kütüphanelerde çocuklarımızın istifade edebileceği güzel ortamları inşa edelim. Bu anlamda da Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin, Türkiye genelinde başlattığı ve sayısı da yüzleri, binleri bulan bu güzel hizmetin ilimizde de bugün yine bir okulumuzda açılışını yapıyoruz Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kütüphanelerimizin devamı da gelir."