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Trabzon'da şiddetli fırtına, çatılarda hasara ve yangına neden oldu

29.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen 27 olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan fırtınanın yol açtığı 27 çatı ve baca uçması, yangın ile trafik kazasına müdahale etti.

Ortahisar, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Akçaabat ve Of ilçelerinde 17 tehlike arz eden çatı ve baca uçması olayına müdahale eden ekipler, bazı ilçelerde meydana gelen 8 baca ve bina yangınını da söndürdü.

Ekipler ayrıca, Akçaabat'ta kurtarma operasyonunda, Çaykara'da da trafik kazasına müdahalede görev aldı.

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