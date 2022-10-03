Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma, Çömlekçi ve 3 Nolu Erdoğdu mahallelerinde ağaçlar devrildi.
Karadeniz Sahil Yolu'nda da devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.
Trabzon Valiliği gün içinde sosyal medya hesabından şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.
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