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Trabzon'da şiddetli yağış sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

02.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı su baskınlarının ardından temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan yağış başta Sürmene olmak üzere Of, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağıştan en çok etkilenen Sürmene ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, Alşen Apartmanı'na ait otoparkın duvarı yıkıldı. Otoparktaki 8 araç, büyük ölçüde yağmur suları altında kaldı.

Otoparkta gece geç saatlere kadar süren temizlik çalışmaları bugün de devam etti. Araç sahipleri, çekici yardımıyla araçlarını bulundukları yerden kaldırıyor.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede temizlik çalışmalarının dünden beri devam ettiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sürmene Belediyesi ile Sürmene Orman İşletme Müdürlüğünden yaklaşık 30 kişilik ekibin, 7 iş makinesiyle ilçede hummalı bir çalışma sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aracı zarar gören Ayhan Kılıç ise dün saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış sonrası aracının sular altında kaldığını ifade ederek, "5 dakika içinde, ben otoparka gelene kadar duvar söküldü ve sular komple içeri doldu. Hem benim hem de arkadaşların araçları zarar gördü." dedi.

Belediye Başkanı Üstün'ün iş makinesi gönderdiğini belirten Kılıç, "Allah beterinden korusun." temennisinde bulundu.​​​​​​​

Yunusemre Caddesi'ndeki iş yerini su basan esnaf Adem Cengiz, ilçedeki şiddetli yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü kaydederek, "İş yerimizin önünde bulunan küçük çiçekler sulara kapılıp gitti, iş yerim 25 santimetre su doldu. Kuş yemlerim sular altında kaldı. Dün akşamdan beri iş yerimi temizlemek için çalışıyorum, içerisi bitti ama depoyu temizleyeceğim." diye konuştu.

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