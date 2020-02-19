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Trabzon'da "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi

TRABZON HABERLERİ  | 19.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Vali İsmail Ustaoğlu: - "Çevre kirliliği küresel anlamda da geleceğimizi, ülkemizi, çocuklarımızı tehdit ediyor. Bu noktada bizim gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çevre kirliliğinin küresel anlamda geleceği ve çocukları tehdit ettiğini belirterek, "Bu noktada bizim gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor." dedi.

Ustaoğlu, Ortahisar Belediyesince bir otelde düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un günlük 800 ton çöpün toplandığı bir il olduğunu ifade etti.

Kentte geri dönüşümde ve enerji üretiminde çok önemli bir tesisi aralıkta hayata geçireceklerini vurgulayan Ustaoğlu, "Gerçekten ilimiz ve bölgemiz açısından çok önemli bir proje. Böyle bir proje sadece Malatya'da var. İlimiz bu anlamda 2023 yılına kadar çok ciddi mesafeler alacak." diye konuştu.

"Çevre kirliliği küresel anlamda da geleceğimizi, ülkemizi, çocuklarımızı tehdit ediyor. Bu noktada bizim gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor." diyen Ustaoğlu, en alttan en üst düzeye kadar herkesin yapacağı farkındalıkla topyekun bir seferberlik sonunda çok daha iyi yere geleceklerine inandığını aktardı.

- "Toplumsal farkındalık ve bilincin artırılması çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'u her anlamda daha yaşanabilir ve daha temiz bir şehir haline getirmek için birçok projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Çalıştayda emeği geçenleri tebrik eden Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin Trabzon'da bütün kurumlar tarafından hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

Zorluoğlu, projenin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projeyle atıkların verimli kullanılması, yönetimi ve enerji üretimi gibi birçok konu ele alınıyor. 2023 yılına kadar geri kazanım oranının en az yüzde 25 olması hedefleniyor. Kurumları ve özel kesimi de içine katacak şekilde bu projeyi biz de desteklemeliyiz. Bu konuyla ilgili toplumsal farkındalık ve bilincin artırılması çok önemli. Bu anlamda bu çalıştayı çok önemli buluyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de değişen iklim şartları ve çevre parametreleri dikkate alındığında sıfır atık konusunun çok önemli bir hale geldiğini belirtti.

Ortahisar Belediyesinin 3 Şubat itibarıyla sıfır atık belgesini almak için başvuru yapan ilk kurum olduğunu vurgulayan Genç, işin teknik kısmı kadar eğitim ve farkındalık kısmının da önemli olduğunu, bu konuda halkın bilinçlenmesi açısından kendilerine de görev düştüğünü aktardı.

Çalıştaya, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda ilgili de katıldı.

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