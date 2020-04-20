YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye para cezası

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye para cezası

TRABZON HABERLERİ  | 20.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye para cezası

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye toplam 176 bin 932 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da uygulamaya riayet eden vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Vali Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye toplam 176 bin 932 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma kısıtlaması Trabzon Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:40

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Birinci Eczanesi
Ortahisar
Burçin Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Gizem Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Akcaabat
Seyitoğlu Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Zekeriya Karaçengel, Trabzon'un Çarşıbaşı Ilçesinde Belediye Başkanlığını, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Adayları Coşkun Yılmaz'ın Kazandığını Açıkladı.

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Zekeriya Karaçengel, Trabzon'un Çarşıbaşı Ilçesinde Belediye Başkanlığını, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Adayları Coşkun Yılmaz'ın Kazandığını Açıkladı.

Seks ilişkisini sitede gördü

Seks ilişkisini sitede gördü

Yaşlı Çift, Hayvanlarını Soğuktan Korumak Için Gazel Topluyor

Yaşlı Çift, Hayvanlarını Soğuktan Korumak Için Gazel Topluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.