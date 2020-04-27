Trabzon’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Trabzon’da, dört gün süren sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere emniyet ve jandarma ceza yağdırdı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 23-24-25-26 Nisan tarihleri boyunca il genelinde devriye ve denetimler gerçekleştiren Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara ceza keserek evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzon’da, 4 günlük süre zarfında yasağı ihlal eden 236 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi’ne ve Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi’ne muhalefetten işlem yapılarak toplamda 161 bin 827 lira idari para cezası kesildi.



