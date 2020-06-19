Trabzon'da sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için yapılan klinik hizmete girdi

Ortahisar Belediyesince, sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için Trabzon'a kazandırılan "Küçük Dostlar Kliniği" törenle hizmete girdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki 972 metrekarelik alanda inşa edilen klinikte tam teşekküllü ameliyathane, hekim ve görevli odası, hasta ile ameliyat öncesi ve sonrası hayvan bakım odası yer alıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, kliniğin Trabzon'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Trabzon'a ilk atandığımda burada bir hayvan kliniğinin olup olmadığını sordum ve olmadığını öğrenince çok üzüldüm ama artık mutluyum. Ortahisar Belediyesi bize böyle bir kliniği kazandırdı. Emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Ortahisar Belediyesinin bugüne kadar hep gönüllere dokunduğuna dikkati çekerek, "Bunda da başarılı oldu. Şimdi ise sahipsiz sokak hayvanlarını unutmayarak onların dertlerine de derman oldu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Ortahisar Belediyesinin şehirde önemli bir eksikliği giderdiğine işaret ederek, proje alanını kendilerine tahsis etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.