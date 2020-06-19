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Trabzon'da sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için yapılan klinik hizmete girdi

TRABZON HABERLERİ  | 19.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediyesince 972 metrekarelik alanda hayata geçirilen "Küçük Dostlar Kliniği"nde tam teşekküllü ameliyathane, hekim ve görevli ile bakım odaları yer alıyor

Ortahisar Belediyesince, sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için Trabzon'a kazandırılan "Küçük Dostlar Kliniği" törenle hizmete girdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki 972 metrekarelik alanda inşa edilen klinikte tam teşekküllü ameliyathane, hekim ve görevli odası, hasta ile ameliyat öncesi ve sonrası hayvan bakım odası yer alıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, kliniğin Trabzon'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Trabzon'a ilk atandığımda burada bir hayvan kliniğinin olup olmadığını sordum ve olmadığını öğrenince çok üzüldüm ama artık mutluyum. Ortahisar Belediyesi bize böyle bir kliniği kazandırdı. Emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Ortahisar Belediyesinin bugüne kadar hep gönüllere dokunduğuna dikkati çekerek, "Bunda da başarılı oldu. Şimdi ise sahipsiz sokak hayvanlarını unutmayarak onların dertlerine de derman oldu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Ortahisar Belediyesinin şehirde önemli bir eksikliği giderdiğine işaret ederek, proje alanını kendilerine tahsis etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Ortahisar'da kedi popülasyonunun kontrol altına alınması için böyle bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezimizde ciddi manada bir kedi popülasyonunun olduğunu gözlemledik. Sahipsiz kedilerimizin popülasyonunu önlemek yani kısırlaştırmak, diğer yandan da bize emanet edilmiş olan bu canlıların kazalarda yaralanmaları ve hastalanmaları durumunda tedavi etmek için burayı hizmete açıyoruz. Bize çok yardımcı olan hem Trahayko hem Çevhayko Derneğimizle beraber güzel çalışmalar yaptık. Ben ciddi manada çalışan bu iki derneğimize ve onlara destek olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye çalıştık."

Klinikte her gün daimi olarak 08.00 - 24.00 saatlerinde veterinerin bulunacağını söyleyen Genç, "Kazaya maruz kalarak müdahale gerektiren kedileri hemen tedavi edeceğiz. Burası köpeklere özgü değil ama kazaya maruz kalan ya da hasta olan köpeklerin de acil müdahalesi burada yapılabilecek. Çok küçük bir ünite ama çok büyük ve anlamlı bir hizmeti burada ifa edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kliniğin açılışı gerçekleştirildi.

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