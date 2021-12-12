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Trabzon'da sokak köpeğinin silahla vurulmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

12.12.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sokak köpeğinin silahla vurulmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

Trabzon'da sokak köpeğinin silahla vurulmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde kangal cinsi bir köpeğin yaralı halde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Şubesince yürütülen çalışma kapsamında, köpeğin yaralı bulunduğu yerdeki kan izlerini takip eden ekipler, izlerin yaklaşık 500 metre geride bittiğini tespit etti.

Kan izinin bittiği yerdeki bir inşaat firmasına ait arazide kamelya ve özel güvenlik kulübesi ile tavuk kümesinin olduğu, kümesin kontrollerini A.H'nin yaptığı belirlendi.

Kulübede yapılan aramada bir adet havalı tüfek bulan ekipler, A.H'yi gözaltına aldı.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından başından yaralı halde bulunan sokak köpeği, olay yerine gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapıldıktan sonra hayvan barınağına teslim edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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