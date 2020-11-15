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Trabzon’da sokakta sigara içenlere ceza

TRABZON HABERLERİ  | 15.11.2020 09:57 | Son Güncelleme

Trabzon’da kamuya açık alanlarda polisin gerçekleştirdiği denetimlerde sigara içme yasağını ihlal edenlere ceza uygulandı.İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği Korona virüs (Covid-19) genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.Bakanlık, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananların önüne geçebilmek için “sigara yasağı” uygulamasına başlanmasının ardından, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı.Trabzon’un en işlek yerlerinden olan Uzunsokak’ta denetimlerine başlayan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı park polisleri, sigara içme yasağını ihlal edenlere yönelik ceza uyguladı.

Trabzon’da sokakta sigara içenlere ceza

Trabzon’da kamuya açık alanlarda polisin gerçekleştirdiği denetimlerde sigara içme yasağını ihlal edenlere ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği Korona virüs (Covid-19) genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Bakanlık, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananların önüne geçebilmek için “sigara yasağı” uygulamasına başlanmasının ardından, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı.
Trabzon’un en işlek yerlerinden olan Uzunsokak’ta denetimlerine başlayan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı park polisleri, sigara içme yasağını ihlal edenlere yönelik ceza uyguladı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle sigara içmekten ötürü 900 lira para cezasına çarptırılan vatandaşlara, maskelerini takmadıkları için de 900 lira olmak üzere toplamda bin 800 lira para cezası uygulanıyor. Cezaya maruz kalan vatandaşlar ise yasaktan haberdar olmadıklarını bahane etseler de, ceza yemekten kurtulamadılar.

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