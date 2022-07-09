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Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

09.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan Y.E. ve M.C. arasında Sulaklı Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, arkadaşı M.C'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

M.C'nin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.C, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı 14 saat sonra Of ilçe çıkışından Çaykara istikametine yaya olarak giderken yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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