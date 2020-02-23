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Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 23.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün iş ilanına başvuran ancak rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç, tedavi gördüğü hastane odasında mülakata alındı.

TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel alım ilanlarının mülakat ve uygulamaları, müdürlüğün Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde kurulan sınav merkezinde gerçekleştirdi.

Uygun şartları taşıyan 2 bin 237 aday, mülakat için 17-23 Şubat'ta komisyon karşısına çıktı.

Başvuruda bulunan ancak rahatsızlığı sonucu Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan 27 yaşındaki Fırat Bülbül'ün ailesi, durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine komisyon üyeleri, hastaneye giderek Bülbül'ü, tedavisinin sürdüğü odada mülakata aldı.

Komisyon tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bülbül, mülakat tarihinin geçen cuma olduğunu belirterek, "Babam hastaneden çıkmamın mümkün olmadığını ancak bir şekilde mülakata girmem gerektiğini TİSKİ yetkililerine iletti. Onlar da sağ olsunlar, bugün hastanede mülakatımı yaptılar." dedi.

Personel ilanına beden işçisi olarak başvurduğunu ifade eden Bülbül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun 'Bizim adaletimize güvenenler mahcup olmayacak.' sözünü şimdi daha iyi anladım. Gerçekten şeffaf ve hakkaniyetli bir alım süreci yaşandığına şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, TİSKİ Genel Müdürüne ve yetkililerine bize verdikleri değer için teşekkür ediyorum. Böylesi bir uygulama beklemiyordum." diye konuştu.

Baba Murat Bülbül de Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerine teşekkür etti.

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Fırat Bülbül TİSKİ personel alım mülakatları Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi

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