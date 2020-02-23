Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Komisyon tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bülbül, mülakat tarihinin geçen cuma olduğunu belirterek, "Babam hastaneden çıkmamın mümkün olmadığını ancak bir şekilde mülakata girmem gerektiğini TİSKİ yetkililerine iletti. Onlar da sağ olsunlar, bugün hastanede mülakatımı yaptılar." dedi.

Personel ilanına beden işçisi olarak başvurduğunu ifade eden Bülbül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun 'Bizim adaletimize güvenenler mahcup olmayacak.' sözünü şimdi daha iyi anladım. Gerçekten şeffaf ve hakkaniyetli bir alım süreci yaşandığına şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, TİSKİ Genel Müdürüne ve yetkililerine bize verdikleri değer için teşekkür ediyorum. Böylesi bir uygulama beklemiyordum." diye konuştu.

Baba Murat Bülbül de Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerine teşekkür etti.

