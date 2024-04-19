YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı

Trabzon'da teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı

AA AA
19.04.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki vargel sistemli teleferikte kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren özel bir şirketin arama kurtarma ekibince işletmede görevli 12 operatöre eğitim verildi.

Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta ise senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mahsur kalanlar, gerekli hazırlıkları yapan operatörlerin 55 kişi kapasiteli kabinin tabanındaki bölmeyi açmasının ardından halat yardımıyla, hattın altındaki stadyuma tahliye edildi.

Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat, yaklaşık bir saatte tamamlandı.

Antalya'daki teleferik kazasında da görev alan eğitmen Ömer Faruk Abak, Trabzon'daki teleferikte her yıl en az 3 kez tatbikat yaptıklarını söyledi.

Abak, buradaki teleferik sisteminin, dünyanın en güvenli sistemleri arasında gösterilen vargel sistemli olduğuna işaret ederek, "Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor. Teleferik duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz." dedi

Kurtarma malzemelerinin kabinin içerisinde bulunduğunu yineleyen Abak, böylece tahliye işleminin en kısa sürede gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısıAydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandıMotosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
Pazar günü çarşıya çıkacaklar dikkatPazar günü çarşıya çıkacaklar dikkat
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:29
Öğle
12:25
İkindi
16:10
Akşam
19:12
Yatsı
20:39
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.