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Trabzon'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

TRABZON HABERLERİ  | 05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Trabzon'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Trabzon'da, askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların temel hak ve hürriyetlere dair uluslararası sözleşmelerden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli şekilde kullanabilmelerini temin etmenin yanı sıra kentteki huzur ortamının, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yasaklama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, il sınırları dahilinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde), Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeyi amaçlayan veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası düzenleme, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 5 Mart saat 00.01'den 14 Mart saat 00.00'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

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"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" Trabzon Trabzon Valiliği

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