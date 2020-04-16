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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü

TRABZON HABERLERİ  | 16.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Çaykara istikametinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan PTT Trabzon Baş Müdürlüğü’ne ait sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Dernekpazarı ilçe merkezinin Of çıkışı 3 km.’sinde karşı yönden gelen Mustafa Selçuk yönetimindeki 06 EY 4023 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Çaykara istikametinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan PTT Trabzon Baş Müdürlüğü’ne ait sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Dernekpazarı ilçe merkezinin Of çıkışı 3 km.’sinde karşı yönden gelen Mustafa Selçuk yönetimindeki 06 EY 4023 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Selçuk hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Of-Çaykara karayolunda ulaşım bir süre durdu.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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