Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rize istikametinden Trabzon'a ilerlemekte olan S.H. idaresindeki 61 AL 508 plakalı hafif ticari araç, Yalıboyu Mahallesi'nde kara yolundan çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan Salih Mukul kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki K.A. ve İ.H. ise yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.



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