YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rize istikametinden Trabzon'a ilerlemekte olan S.H. idaresindeki 61 AL 508 plakalı hafif ticari araç, Yalıboyu Mahallesi'nde kara yolundan çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan Salih Mukul kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki K.A. ve İ.H. ise yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti
Gemide kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetiştiGemide kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:14
İkindi
15:25
Akşam
18:00
Yatsı
19:19
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.