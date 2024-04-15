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Trabzon'da "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

AA AA
15.04.2024 15:48
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Trabzon'da "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Hafta dolayısıyla ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde Uzun Sokak'tan Atatürk Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sonunda halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Yıldırım, gazetecilere, bugün başlattıkları turizm sezonunun yaklaşık 4 ay devam edeceğini söyledi. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirebilme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Geçen yıl güzel bir sezon yaşadık. Bu sezon daha da iyisi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Aziz Yıldırım, ilgili birimler ve sektör paydaşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını, bunun devam edeceğini belirterek, 22 Haziran itibarıyla Kültür Yolu Festivali'nin de başlayacağını, festival kapsamında Trabzon'da farklı aktiviteler gerçekleştirileceğini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de Trabzon'da haziran ile eylül sonu arasında çok ciddi yoğunluk oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak için çalışıyoruz. Her iyi uğurladığımız misafirimizin de şehrimiz adına bir turizm elçisi olmasını arzu ediyoruz. O nedenle bu önemli alanda toplumsal bir sorumluluk ve farkındalığa ihtiyacımız var. Sadece idari ve zabıta tedbirleriyle halledilecek işler değil. O nedenle bütün birleşenler başta olmak üzere bu farkındalığı beraber oluşturalım."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise Trabzon'da alternatif turizme yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turistlere daha farklı alternatifler sunabilmek için Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çelebi, "Sanayi ülkeleri bile turizme yöneldi. Turizm çok önemli bir noktada ve alışveriş yaptıkları bakkal, manav, tekstilci ve kapıdaki simitçisine kadar herkes faydalanıyor, bunun değerini bilmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Haftası Trabzon

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