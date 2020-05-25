Trabzon'da Türk bayrağı ve şehit fotoğraflarıyla kaplanan tırlarla bayram kutlaması

Trabzon'da uluslararası taşımacılık yapan bir firma, Türk bayrağı ve şehit fotoğraflarıyla kapladıkları tırlarıyla şehir turu atarak başta şehit aileleri olmak üzere vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kentte uluslararası taşımacılık faaliyeti gösteren ve tüm araçları şehit fotoğraflarının yanı sıra ay yıldızlı bayrak ile kaplanmış Özer Uluslararası Taşımacılık firması, bünyesindeki araçlara dev Türk bayrağını da asarak Ramazan Bayramı dolayısıyla Yomra'dan Akçaabat'a kadar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde tur attı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda dev Türk bayrağını dalgalandıran şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özer, çektiği videoda da başta şehit aileleri olmak üzere vatandaşların bayramını kutladı.

Özer, videoda, şehitleri rahmet ile andıklarını belirterek "Vatan topraklarında huzur içinde yaşayabilmemiz için bir saniye sonrasını düşünmeden mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk nakliye sektörü olarak şehitlerimizi unutturmamak adına resimleriyle giydirilmiş yüzlerce araçlarımızla kahramanlarımızı dünya yollarında dolaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu bayram ziyaretlerin gerçekleştirilemediğini anımsatan Özer, "Koronavirüs nedeniyle bu bayramda ziyaretlerine gidemediğimiz şehitlerimizin ve ailelerin Ramazan Bayramı kutluyoruz. Türk uluslararası nakliye sektörü olduğu sürece şehitlerimizin fotoğrafları ve şanlı bayrağımız dünya yollarında dolaşmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

