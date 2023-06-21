Trabzon'da "Türk Somonu Festivali" 23 Haziran'da başlayacak

Vali İsmail Ustaoğlu, festivalin tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Türk Somonu Festivali'ni geleneksel hale getirerek Karadeniz somonunu dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Somon üreticiliğinin ülke ihracatında önemli bir yer edinmeye başladığını vurgulayan Ustaoğlu, "İlimiz açısından ayrı bir anlam ifade eden Karadeniz somonumuzu artık biraz daha ileriye taşıma adına bu tip festivaller önemli." dedi.

Ustaoğlu, Karadeniz somonu ihracatından bu yıl 62 milyon dolar gelir elde edildiğine dikkati çekerek, gelecek yıllarda gelirin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini aktardı.

Karadeniz somonunu tanıtma adına farklı bir gayret içinde olduklarını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gastronomi turizminde önemli adımlar attık. Bu anlamda, özellikle katma değeri, ihracatı yüksek olan ve son yıllarda çok talep edilen Karadeniz somonumuzu bu festival aracılığıyla daha da tanıtarak ileriye taşıma adına yapacağımız çalışmalar ilimiz açısından önem arz ediyor. Ülkemizin çok kıymetli şeflerini davet ettik, onlar burada olacaklar. Cuma ve cumartesi günü ilimizin farklı yerlerinde workshop tarzı çalışmalar yapacaklar. İnşallah onların da bu anlamda yapacakları çalışmaların ilimizin tanıtımına ciddi katkıları olacak."

Vali Ustaoğlu, Trabzonluları iki gün sürecek ve açılış töreni Ganita'da yapılacak festivale davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Trabzon'un hamsi ile anılan bir şehir olduğunu fakat somon üreticiliğinde de önemli bir noktaya gelindiğinin altını çizerek, "Sanki hamsiye karşı biraz mahcubuz, hamsiye biraz ayıp ediyoruz gibi hissediyorum ama hakikaten işin ekonomik değerine baktığımızda buna değer. Hamsinin gönlünü alırız ilerleyen zamanlarda." diye konuştu.

Karadeniz somonunun son yıllarda Trabzon ve ülke ekonomisinde önemli bir yere geldiğini belirten Zorluoğlu, "Geçtiğimiz yıl 117 milyon dolarlık ihracat olmuş sadece Trabzon'dan. Dolayısıyla bizim ihracatımız içerisinde yüzde 10'luk bir paya sahip aşağı yukarı. Çok önemli bir miktar bu. Üzerinde çalışmaya, bunu geliştirmeye, daha fazla tanıtmaya ve uluslararası alandaki piyasalarda gerçek değerinden bunun satılmasına gayret göstermeye değer." ifadelerini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de Karadeniz somonu ticaretinin gelişmesi için gerekli atılımları yaptıklarını, bu konuda üreticileri daha da destekleyeceklerini vurguladı.

Toplantıya, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara da katıldı.

Öte yandan festivale ünlü şefler İbrahim Doğa Çitçi, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Özlem Mekik ve Akif Budak'ın da davet edildiği bildirildi.

