YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

18.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: - "Faz 3 çalışması kapsamında 185 kişiye aşımızı uygulayacağız. İnşallah bir iki gün içerisinde bu kişileri aşılayarak faaliyetimizi sonlandırmış olacağız"

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında, Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan TURKOVAC Açık Etiketli Faz-3 Aşı Çalışma Merkezi'ne gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe'ye, aşı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Test sonrasında gönüllüler Ayvazoğlu ve Altıntepe'ye TURKOVAC aşıları uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Türkiye'nin gururu TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmasının Trabzon'da yapılmaya başlandığını söyledi.

Gönüllülere teşekkür eden Usta, "Faz-3 çalışması kapsamında 185 kişiye aşımızı uygulayacağız. İnşallah bir iki gün içerisinde bu kişileri aşılayarak faaliyetimizi sonlandırmış olacağız. Ülkemizin gururu bir aşıyı tüm dünyaya sunmuş olacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon ve güzel bir mekan, inşallah hayırlara vesile olacak." dedi.

TURKOVAC Faz-3 aşısı için gönüllü olan Milletvekili Ayvazoğlu da bulaşıcı hastalıklar konusunda aşıların önemine vurgu yaparak, "İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte, dünyanın bu bunalım döneminde, aşıdan başka çaremiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu aşıyla inşallah bu zor dönemlerin sonuna geleceğiz inşallah hep birlikte. O yüzden duyarlı davranmak başta bizim görevimiz, diye düşündüm." diye konuştu.

Ayvazoğlu, ilk iki aşısını Sinovac yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısında da gönüllü olmak istedim. Türk bilim adamlarının gerçekleştirdiği böyle devrimsel nitelikte bir çalışmaya daha imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Aşıda da sağlık sektöründe de böyle çalışmaların yapılabildiği, diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'nin artık farklı bir yerden farklı bir yere geçtiğini gösterebilmek adına çok kıymetli ve hayati buluyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu zor günleri hep birlikte atlatabiliriz."

AK Parti İlçe Başkanı Altıntepe ise "TURKOVAC'ı bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Türk milletinin bu aşıya sahip çıkmasını, ilk Türk aşımızı herkesin vurulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum"Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
12:11
İkindi
15:13
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Trabzon Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Alper Eczanesi
Ortahisar
Alper Eczanesi
Ortahisar
Alper Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.