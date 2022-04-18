Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.
Akarsu, Hamsiköy ve Mataracı mahallelerinde nisan ayında üç eve giren hırsızlarca ruhsatlı av tüfeği, mermi, şarjör, televizyon ile çeşitli bakır eşya çalındı.
Hırsızlık olaylarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler, hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinden K.Ş. (40), A.K. (47) ile Y.S'yi (45) düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Zanlılardan K.Ş. ve A.K. tutuklandı, gözcülük yaptığı tespit edilen Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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