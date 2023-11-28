Trabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştu

Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan şahsın ilçenin Kalecik mahallesi muhtarı Mehmet Çömez olduğu ortaya çıkarken, muhtar yaşadığı olayın şokundan kurtulamadığını ve artık çatısı uçan apartmanda oturan kızının evine gitmeye korktuğunu söyledi.

Trabzon 26 Kasım Pazar gününden itibaren başlayan fırtına, çatı uçmaları, yangın ve su taşkınları adeta kentin kâbusu oldu.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısının fırtınadan dolayı uçmasıyla beraber çevredekilerin cep telefonlarına korku dolu görüntüler kaydedildi. Fırtınanın etkisiyle uçan çatı metrelerce yükseklikten karayoluna düştüğü sırada vatandaşların seslerine kulak verip bir adım geriye çekilerek hayata yeniden tutunan Kalecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çömez çatının altından kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anları korku dolu ifadelerle anlatan 5 çocuk babası Muhtar Çömez, "Ben Şalpazarı Kalecik Mahallesi Muhtarıyım. Bu olay esnasında oradan geçiyordum. Fırtınanın hasara neden olduğu yerde bulunan kızımın evine gidiyordum. Bir anda binanın üzerini rüzgâr aşağı doğru attı. Fırtınanın kopardığı çatı önüme düştü. Ben 75 yaşındayım, böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Şu an bu olaydan dolayı şoktayım, bir daha da böyle bir şey olmasını istemiyorum. Kızımın evine gitmeye de korkuyorum. Yine böyle bir kaza olacakmış gibi hissediyorum. Fırtınadan dolayı kopan çatıyı gördüm, kızım da bana baba gelme diye seslendi" dedi.

