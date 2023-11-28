YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştu

Trabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştu

28.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz pazar günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşanan fırtınada bir vatandaş, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Trabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştu

Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan şahsın ilçenin Kalecik mahallesi muhtarı Mehmet Çömez olduğu ortaya çıkarken, muhtar yaşadığı olayın şokundan kurtulamadığını ve artık çatısı uçan apartmanda oturan kızının evine gitmeye korktuğunu söyledi.
Trabzon 26 Kasım Pazar gününden itibaren başlayan fırtına, çatı uçmaları, yangın ve su taşkınları adeta kentin kâbusu oldu.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısının fırtınadan dolayı uçmasıyla beraber çevredekilerin cep telefonlarına korku dolu görüntüler kaydedildi. Fırtınanın etkisiyle uçan çatı metrelerce yükseklikten karayoluna düştüğü sırada vatandaşların seslerine kulak verip bir adım geriye çekilerek hayata yeniden tutunan Kalecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çömez çatının altından kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anları korku dolu ifadelerle anlatan 5 çocuk babası Muhtar Çömez, "Ben Şalpazarı Kalecik Mahallesi Muhtarıyım. Bu olay esnasında oradan geçiyordum. Fırtınanın hasara neden olduğu yerde bulunan kızımın evine gidiyordum. Bir anda binanın üzerini rüzgâr aşağı doğru attı. Fırtınanın kopardığı çatı önüme düştü. Ben 75 yaşındayım, böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Şu an bu olaydan dolayı şoktayım, bir daha da böyle bir şey olmasını istemiyorum. Kızımın evine gitmeye de korkuyorum. Yine böyle bir kaza olacakmış gibi hissediyorum. Fırtınadan dolayı kopan çatıyı gördüm, kızım da bana baba gelme diye seslendi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandıİstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandı
Genç dostu belediyeden ilçeye 18 adet futbol sahasıGenç dostu belediyeden ilçeye 18 adet futbol sahası
Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralıOtoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Kasım Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:16
Öğle
12:14
İkindi
14:40
Akşam
17:02
Yatsı
18:27

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Salı

Bilge eczanesi
Caykara
Güldeniz eczanesi
Arsin
Hayat eczanesi
Surmene
Koçhan eczanesi
Macka
Hakan eczanesi
Ortahisar
Pelin eczanesi
Ortahisar
Deva eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.