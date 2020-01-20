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  4. Trabzon’da üretilen 18 milyondan fazla yavru alabalık Türkiye’nin farklı noktalarında orman içi sulara bırakıldı

Trabzon’da üretilen 18 milyondan fazla yavru alabalık Türkiye’nin farklı noktalarında orman içi sulara bırakıldı

TRABZON HABERLERİ  | 20.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında Trabzon’da son 15 yılda üretilen 18 milyon 187 bin adet doğal alabalık, Türkiye’nin farklı yerlerinde derelere bırakıldı.Trabzon ilinde 2019 yılında 350 bin adet alabalık salımı gerçekleştirilerek doğaya bırakılırken, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedeflendiği belirtildi.Öte yandan gen kaynakların korunmasına yönelik, orman içi su kaynaklarından her yıl anaç balıklar alınarak ilk aşama olan sağımlar sağlıklı bireylerden büyük bir özen ve titizlikle yapıldığı belirtildi.

Trabzon’da üretilen 18 milyondan fazla yavru alabalık Türkiye’nin farklı noktalarında orman içi sulara bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında Trabzon’da son 15 yılda üretilen 18 milyon 187 bin adet doğal alabalık, Türkiye’nin farklı yerlerinde derelere bırakıldı.
Trabzon ilinde 2019 yılında 350 bin adet alabalık salımı gerçekleştirilerek doğaya bırakılırken, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedeflendiği belirtildi.
Öte yandan gen kaynakların korunmasına yönelik, orman içi su kaynaklarından her yıl anaç balıklar alınarak ilk aşama olan sağımlar sağlıklı bireylerden büyük bir özen ve titizlikle yapıldığı belirtildi. Anaç stokların yenilenmesi ve sürekli takviye edilmesi ile geçmiş yıllara oranla yavru üretim kapasitesi artarak devam ederken yapılan bu çalışmalarla doğal alabalık türlerin üretimi ve üretilen bireyler ile orman içi su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, bozulan alabalık habitatlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

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