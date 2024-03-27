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Trabzon'da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç edildi

AA AA
27.03.2024 11:49
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Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2023'te 60 ülkeye 200 bin silah ihraç etti.

Trabzon'daki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1993'ten bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, ilk başlarda TSK'nın çeşitli birimlerine ve iç pazara silah üretirken, daha sonraki yıllarda yurt dışına açılarak silahların büyük kısmını ihraç etmeye başladı.

Her geçen yıl kapasitesini yükselten firma, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye silah sattı.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, AA muhabirine, gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat değerleri bakımından sektörde söz sahibi olduklarını, tercih edilen bir marka haline geldiklerini söyledi.

Alemdaroğlu, ihracatta özellikle son yıllarda hızlı bir yükselişe sahip olduklarını belirterek, "1998 yılında başlamış olduğumuz ihracat değerleri, bugünkü duruma göre çok küçük değerlerdi. Zamanla ihracattaki niteliklerimizi artırdık. 2023 yılı itibarıyla ihracatımız 200 bin adet seviyesindeydi. Bu sayıyı, 2024 yılı içerisinde yüzde 30 civarında artırmayı planlıyoruz." dedi.

Savunma sanayi alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Alemdaroğlu, AR-GE çalışmalarıyla beraber yenilikçi ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik ürünler üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Alemdaroğlu, altyapının ve kapasitenin sürekli geliştirildiğini vurgulayarak, "Bunun beraberinde bölgede istihdam sağlayarak farkındalık yaratmaya da uğraşıyoruz. Bünyemizdeki iki üretim tesisinde 425 kişiye istihdam sağlıyoruz. Savunma sanayisi anlamında Doğu Karadeniz'in en büyük üretim tesisiyiz." diye konuştu.

"TABANCA KONUSUNDA DA LİDER FİRMALARDAN BİR TANESİYİZ"

Türkiye'de savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan hızla gelişmelerin firmalarını da olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Alemdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayi ülkemizde çok hızlı gelişiyor. Üstün seviyede savunma sanayi ürünlerimiz var. Dolayısıyla birçok ülke de ihtiyaçlarını Türkiye'den gerçekleştiriyor. Tabanca konusunda da lider firmalardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla birçok ülkenin envanterinde TİSAŞ'ın ürünleri yer alıyor."

Alemdaroğlu, başta PX-9 modeli olmak üzere birçok ürünlerinin farklı ülkelerdeki kolluk güçleri tarafından tedarik edildiğini belirterek, NATO standartlarında zorlaştırılmış testleri başarıyla tamamlayan ürünlerin kullanıma sunulduğunu ifade etti.

Sahip oldukları AR-GE merkezi sayesinde TÜBİTAK destekli projeler ürettiklerinin de altını çizen Alemdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu projelerdeki esas amaç, nitelikli ve yenilikçi ürünler oluşturmak. Bu yenilikçi ürünleri oluştururken de kolluk güçlerinin ihtiyacını karşılamak çünkü başta profesyonellerin ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Burada başlangıç olarak Afrika ve Orta Asya ülkeleriyle beraber başladık. Amerika'da ve Avrupa'da da satışlarımız devam ediyor."

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