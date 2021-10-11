Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Ortahisar ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 302,64 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çakmak gazı, 10 fişek ve tabanca şarjörü, 3100 lira, 400 dolar ve 50 avro ele geçirildi, araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca başka bir şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada da 34,79 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

