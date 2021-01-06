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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TRABZON HABERLERİ  | 06.01.2021 12:12 | Son Güncelleme

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyonda, kentte yüksek miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, toplam bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.K ve E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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