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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

02.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri O.R. ve S.Ş'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin, bonzai, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ve 775 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İkindi
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Trabzon Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

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Akcaabat
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Akcaabat
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