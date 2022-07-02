Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri O.R. ve S.Ş'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı.
Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin, bonzai, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ve 775 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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