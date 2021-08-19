Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde sokak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, F.G. ve B.R'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan iki düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
M.Ç. ve B.R. çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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