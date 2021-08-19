YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

19.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde sokak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, F.G. ve B.R'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan iki düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ç. ve B.R. çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Trabzonspor'da transfer çalışmalarıTrabzonspor'da transfer çalışmaları
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.