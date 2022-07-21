Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1680 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına/talimatına istinaden operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Ç.D. isimli şahsın üzerinde, 1680 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli Ç.D. gözaltına alındı.



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