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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirildi

21.07.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirildi

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1680 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına/talimatına istinaden operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Ç.D. isimli şahsın üzerinde, 1680 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli Ç.D. gözaltına alındı.

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