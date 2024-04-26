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Trabzon’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

İHA İHA
26.04.2024 11:00
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Trabzon’da polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı.

Trabzon’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai), kubar esrar maddesi, kenevir tohumu ile birlikte 2 adet payp ve 1 adet plastik uyuşturucu madde kullanma yarayan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar Ö.B. (33) S.B. (23) B.E.T. (22) İ.B. (23) A.T. (27) ve F.S.A (27) İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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