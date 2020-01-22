Trabzon’da yaban hayvanları unutulmadı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Yaban hayatını destekleme ve özellikle toplumda yaban hayatı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Trabzon Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında geçen yıldan bugüne kadar doğaya 750 kilogram buğday, mısır, ot olmak üzere besi yemi bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının kış boşu süreceği belirtilirken yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için bulundukları ortamlara ve muhtemel geçiş güzergahlarına yiyecek bırakıldı.



