YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri çipli kimlik kartına yüklendi

Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri çipli kimlik kartına yüklendi

TRABZON HABERLERİ  | 13.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 21 Eylül’den sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurmasının ardından Trabzon Ortahisar İlçe Müdürlüğünce bu tarihten bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğünde günde yaklaşık 100 kişinin sürücü bilgileri çipli kimlik kartına yüklenirken, başvurular “Alo 199” nolu telefondan randevu alınarak yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 21 Eylül’den sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurmasının ardından Trabzon Ortahisar İlçe Müdürlüğünce bu tarihten bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğünde günde yaklaşık 100 kişinin sürücü bilgileri çipli kimlik kartına yüklenirken, başvurular “Alo 199” nolu telefondan randevu alınarak yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
12:12
İkindi
15:18
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Trabzon Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Kuzey Eczanesi
Ortahisar
Park Eczanesi
Ortahisar
Sağlık Eczanesi
Akcaabat
Uğur Eczanesi
Akcaabat
Ümit Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Alexander Sörloth'tan veda mesajı:
Alexander Sörloth'tan veda mesajı:
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Gima’nın Açılışını ’gima’ Yaptı
Gima’nın Açılışını ’gima’ Yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.