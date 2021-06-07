Trabzon'da yamaçtan dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde ikamet eden Ali Köse (53), yaklaşık 10 metrelik yamaçtan dereye düşerek kayaların arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Köse'nin cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



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