Trabzon'da yarın "Rota 61 Motosiklet Festivali" düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Rota 61 Motosiklet Festivali" organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak festival 3 gün sürecek.

Akçaabat ilçesi Yaylacık sahilinden start verilecek festivale Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bin motosikletçi katılacak.

Kortej belirlenen güzergahı takiple tekrar başlangıç noktasına dönecek.

Ayrıca etkinlikler düzenlenerek motosikletçilere çekilişle hediyeler verilecek.

Cross gösterilerinin yer alacağı festivalde DJ performansı da sergilenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz