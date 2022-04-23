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Trabzon'da yaşayan sığınmacı çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi

23.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yaşayan sığınmacı çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Trabzon'daki sığınmacı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Trabzon Göç İdaresi Müdürlüğü ile Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Zağnos Vadisi'nde organize edilen etkinliğe, Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ve sığınmacı aileler ve çocukları katıldı.

Etkinlik alanını gezen Ustaoğlu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çuval ve halat çekme gibi çeşitli yarışmaların yanı sıra gösterilerin de yapıldığı etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin çocuk, akranlarıyla eğlenmenin keyfini yaşadı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, etkinliğe katılan çocuklara kalem, kitap ve defter gibi hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan 20 atölyede çocuklara yönelik eğitici faaliyetler yapıldığını belirten Gül, "Birçok ülkeden çocuklar katıldı. Burada oyunlar oynanıyor. Yüz boyamadan el baskına kadar çeşitli etkinlikler yapıldı." dedi.

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