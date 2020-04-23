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Trabzon'da yurtta karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

TRABZON HABERLERİ  | 23.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Trabzon'da yurtta karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Trabzon'daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Kanada, Kuveyt ve Gürcistan'dan gelen öğrenci ve işçi toplam 217 Türk vatandaşının, Gülbahar Hatun Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen öğrenci ve işçiler, evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Müdürlüğü, yurtlardan ayrılan misafirlerin duygularını anlattığı görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Karantina günlerini değerlendiren Sina Can Kural, görevli personelin kendilerine destek olduğunu belirterek, "27. yaş günümü burada kutladım. Organize olup pasta getirdiler. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi.

Öğrenci Gizem Soydan ise 14 gün bir yerde kalmanın ilk başta zor gibi göründüğünü ifade ederek, "Herkes çok yardımcı oldu. Memnun ayrılıyorum. Sağlıklı şekilde ülkeme döndüm. Evime döndüğüm zaman da beni 14 günlük bir karantina bekliyor." diye konuştu.

Pınar Aydın, Türkiye'ye gelmelerini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Bu durum bittiği zaman buraya gelip hepsini ziyaret etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Berk Şentürk de karantinadan korkan arkadaşları olduğunu kaydederek, "Bence hiç korkmasınlar. Gelsinler buraya. Hem arkadaş edinirler hem de kendi sağlıklarını garanti altına alırlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülbahar Hatun Yurdu karantinada tutulan kişilerin tahliye işlemleri Trabzon

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