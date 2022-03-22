YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'daki Atatürk Köşkü turistlerin gözde mekanlarından biri oldu

Trabzon'daki Atatürk Köşkü turistlerin gözde mekanlarından biri oldu

22.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: - "Kışın kar yağdığı zamanda köşkün bulunduğu alanda çam ağaçlarıyla çok güzel bir doğal güzellik var. Balkonundan da deniz manzarası izleyebiliyorsunuz" - Turistlerden Bahreynli Alyaa Alshowaıkh Kıngdpm Of: - "Atatürk Köşkü'ne geldik, hem içerisini hem de bahçesini gezdik. Çok beğendik"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da geçen yıl 185 bin 609 turistin gezdiği Atatürk Köşkü, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'de, tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

- Atatürk Köşkü'nü geçen yıl 185 bin 609 turist ziyaret etti

Birinci katta çalışma odası, büyük yatak odası, bekleme odası ve toplantı odası, ikinci katta ise iki küçük odası bulunan köşk, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bulunuyor.

Köşkü, 2021 yılında 154 bin 46 yerli, 31 bin 563 yabancı olmak üzere 185 bin 609 turist ziyaret etti. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Atatürk Köşk'ü ilkbaharda yağan karın ardından da ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, köşkün yılın 12 ayı açık olması dolayısıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin ziyaret ettiği tarihi bir mekan olduğunu söyledi.

Kantarcı, 2022 yılından çok fazla beklentilerini olduğunu ifade ederek, özellikle bu yıl başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışından geçen yıllara oranla daha fazla ziyaretçi ağırlamayı planladıklarını kaydetti.

Atatürk Köşkü'nün hem tarihi bir eser hem de manevi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine ithaf edilmiş bir mekan olduğuna vurgu yapan Kantarcı, şunları kaydetti:

"Yılın 12 ayı açık, ona hediye edilmiş bir mekan. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletiliyor. Kışın kar yağdığı zaman da açık oluyor ki çam ağaçlarıyla çok güzel bir doğal güzellik var. Balkonundan da deniz manzarası görülüyor. Trabzon şehir merkezinde olması dolayısıyla Atatürk Köşkü yıl boyu açık olduğu için ciddi anlamda ziyaretçi kabul ediyor."

Kantarcı, Bahreyn ve Umman'dan da direkt uçak seferlerinin olması dolayısıyla yabancı turistlerin Trabzon'a ilgi gösterdiğini dile getirdi.

- Yabancı turistlerden Atatürk Köşkü'ne ilgi

Bahreyn'de turizm şirketi bulunan Hesham Ali Mohamed Rabeea, uçakla Trabzon'a 8 kişilik kafile ile geldiklerini, Uzungöl, Boztepe, Ayder başta olmak üzere bölgedeki birçok turistik mekanı gezdiklerini söyledi.

Hesham Ali Mohamed Rabeea, her hafta 180 kişinin uçakla Bahreyn'den direkt olarak Trabzon'a geldiğini belirterek, "Şehir doğası itibarıyla çok güzel. Bahreyn'den gelen turistlere bir haftalık program düzenliyoruz." dedi.

Trabzon'a ailesiyle gelen Bahreynli Alyaa Alshowaıkh Kıngdpm Of da Trabzon'a ilk defa geldiğini dile getirerek, "Trabzon ve Rize, çok güzel doğal güzelliklere sahip iller. Bugün de Atatürk Köşkü'ne geldik, hem içerisini hem de bahçesini gezdik. Çok beğendik. Buraya kar yağmış, kızımla karda oynadık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyorBuca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor
"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:33
İkindi
15:59
Akşam
18:42
Yatsı
20:01
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.