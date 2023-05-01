Trabzon’daki cinayetten Samsun’da 4 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Trabzon’da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayıyla bağlantıları olduğu iddia edilen 1’i kadın 7 kişiyi 3 gün önce gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 7 kişi bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu savcıya ifade veren şüpheli şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 1’i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

