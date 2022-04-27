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Trabzon'daki spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor

27.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en işlek noktalarına yerleştirilen spor temalı otobüs durakları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Uğurcan Çakır'lı futbol kalesi, yedek kulübesi, tenis, basketbol, atletizm, Busenaz Sürmeneli, boks ve engelsiz masa tenisi konseptlerinde oluşturulan duraklar, Beşirli Tenis Kompleksi, Akyazı Stadı, Hayri Gür Spor Salonu, Söğütlü ve Yomra Atletizm Stadyumu, Haluk Ulusoy Tesisleri ile Atapark'a yerleştirildi.

Söz konusu duraklarda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, spora ve sporcuya özel önem verdiklerini belirtti.

Trabzon'u en iyi tarif eden tanımlamalardan birinin "Spor Şehri Trabzon" olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren şehre yakışır projeleri hayata geçirme noktasında gayret gösterdiklerini ifade etti.

Zorluoğlu, bu kapsamdaki projelerden birisinin de spor temalı otobüs durakları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğine de inandığımız duraklarımız, ekiplerimiz tarafından şehrin işlek caddelerine ve sokaklarına yerleştiriliyor. Gerek vatandaşlarımızdan gerek sosyal medyadan konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Duraklarımızın bu denli beğenilmesi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Spor şehri Trabzon'umuza yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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