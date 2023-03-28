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Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

28.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek 61 NA 722 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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trafik kazası Trabzon Yomra

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