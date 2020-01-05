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  4. Trabzon'daki "Tünel Akvaryum" projesi çalışmaları sürüyor

Trabzon'daki "Tünel Akvaryum" projesi çalışmaları sürüyor

TRABZON HABERLERİ  | 05.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: - "Bitirildiğinde tıpkı Sümela Manastırı'nın Trabzon için ifade ettiği anlam gibi Tünel Akvaryum da Ortahisar ile özdeşleşen bir proje olacak"

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesinin su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla hazırladığı "Tünel Akvaryum" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, deniz kenti Trabzon'da akvaryum projesi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, Tünel Akvaryum'un bu eksikliği gidereceğini belirtti.

Hem ülke hem de bölge için bir ilki gerçekleştireceklerini kaydeden Genç, "Dünyada ve Türkiye'de ilk defa yer altında bir Tünel Akvaryum inşa ediliyor. Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında, 16,5 metre genişliğinde ve 204 metre uzunluğunda bir tünel kazdık. Bitirildiğinde tıpkı Sümela Manastırı'nın Trabzon için ifade ettiği anlam gibi Tünel Akvaryum da Ortahisar ile özdeşleşen bir proje olacak." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon'a gelen turistler için çok cazip bir projeyi hayata geçirmekte olduklarına işaret ederek, projenin turizm çeşitliliği oluşturma ve alternatif turizm mekanlarını hayata geçirme açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Proje sayesinde vatandaşların, Karadeniz'e özgü deniz canlılarının yanı sıra okyanuslarda yaşayan deniz canlılarını da görme imkanı bulacağına dikkati çeken Genç, "Hep 'Deniz kentiyiz' diyoruz ama birkaç balık türü dışında hiçbir deniz canlısını yeterince tanımıyoruz. Bu projeyle deniz canlılarıyla ilgili bir farkındalık da oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, 3 etaptan oluşan projenin birinci etabı olan tünel açma işinin 2019 ortalarında tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda projemizde tünel yalıtımı ve kaplama betonu ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Bu çalışma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan ve Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'nun katkılarıyla Mapa İnşaat tarafından yürütülüyor. İlgili firmayla yaptığımız protokol çerçevesinde bütün malzemelerin belediyemiz tarafından karşılanması kaydıyla bu faaliyet bedelsiz yapılıyor. Bu kapsamda Mapa İnşaat çalışmalara başlayarak kalıp kurma işlemini tamamladı ve yalıtım çalışmalarına geçti. Yalıtım ve izolasyon işlemi tamamlandıktan sonra kaplama betonuna başlayacak. Yaklaşık bir ay içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz."

Genç, daha sonra ikinci ve üçüncü etap kapsamında akvaryum kısmının inşaatına başlayacaklarını ve teknik donanımları da tamamlayarak projeyi faaliyete geçireceklerini bildirdi.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Trabzon Tünel Akvaryum

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