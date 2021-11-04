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  4. Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

04.11.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, A.M. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda, 150 gram afyon sakızı, av tüfeği, havalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 60 fişek ve tüfeklere ait 247 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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