YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

20.03.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 48 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu evlerde yapılan aramada, 655 gram kubar esrar, 95,2 gram sentetik uyuşturucu, 8,5 gram esrar, 40 gram Hint keneviri tohumu, 5,25 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 8 uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 48 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada 4 aylık takip sonucunda düzenlenen operasyonda 72 ekip, 310 polis ve özel harekat ekipleri ile 6 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon’dan kaçan somonlar Rize’de tezgaha düştüTrabzon’dan kaçan somonlar Rize’de tezgaha düştü
Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacakÇanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak
Meteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısıMeteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısı
Anahtar Kelimeler:
polis Trabzon uyuşturucu operasyonu

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Mart Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:34
İkindi
15:57
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Mart Pazartesi

Başak Eczanesi
Akcaabat
Güner Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Okan Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Merkez Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.