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Trabzon'dan en fazla hamsi Almanya'ya satıldı

AA AA
18.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Trabzon'dan 2023'te Almanya başta olmak üzere 4 ülkeye 561 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Trabzon'dan geçen yıl 157 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemdeki ihracattan 561 bin 32 dolar gelir elde edildiğini belirten Kobya, "İlimizden 2022'de ise 63 ton karşılığı 212 bin 321 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Trabzon'dan geçen yıl yapılan hamsi ihracatımız bu kapsamda önceki yıla oranla miktarda yüzde 149, değerde de yüzde 169 arttı." dedi.

Kobya, Trabzon'un hamsi ihracatında Almanya'nın lider olduğunu ifade ederek, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'ya da dış satım yapıldığını aktardı.

Kentten geçen yıl Almanya'ya 136 ton karşılığı 479 bin 362 dolarlık hamsi ihraç edildiğinin altını çizen Kobya, "Almanya'ya önceki 2022'de ise 59 ton karşılığı 210 bin 140 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece Almanya'ya yapılan hamsi ihracatı da önceki yıla oranla miktarda yüzde 129, değerde de yüzde 128 arttı." diye konuştu.

Kobya, ilerleyen günlerde hava durumuna bağlı avlanan ürün miktarındaki artışa göre, ihracatta da çok daha iyi noktaya ulaşılacağına inandığını sözlerine ekledi.

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