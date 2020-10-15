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Trabzon'dan su ürünleri ihracatı 2017'den itibaren artış trendinde

TRABZON HABERLERİ  | 15.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Su ürünleri sektörü ihracatımız, özverili çalışma ve yatırımlar sonucu 2017'den itibaren artış trendini sürdürerek bu yılın 9 ayında 60 milyon 787 bin 824 dolara ulaştı"

Trabzon'dan 2017'den itibaren artış trendini sürdüren su ürünleri ihracatı, bu yılın ilk 9 ayında 60 milyon 787 bin 824 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da deniz kafeslerinde yetiştirilen ve halk arasında Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığının, kentte işlenerek Japonya, Vietnam, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini söyledi.

Karadeniz somonunun kentin ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkati çeken Gürdoğan, "Karadeniz somonu, Trabzon'dan en çok ihracatı yapılan 3'üncü ürün. Su ürünleri sektörü ihracatımız, özverili çalışma ve yatırımlar sonucu 2017'den itibaren artış trendini sürdürerek, bu yılın 9 ayında 60 milyon 787 bin 824 dolara ulaştı." dedi.

Gürdoğan, Trabzon'un Karadeniz somonu ihracatında 81 il içinde en çok balık ihraç eden 4'üncü il olduğunu belirterek, su ürünleri sektörünün kentin yükselen yıldızı olduğunu kaydetti.

Sektör ihracatçısının, kentteki depolarının yıkılmasıyla ilgili sorunlarına da değinen Gürdoğan, ilgililere bu sorunların kısa sürede giderilmesi için destek çağrısında bulundu.

Gürdoğan, yerelde gerekli destek sağlandığında ihracatın önümüzdeki yıllarda daha da artma potansiyeli olduğunu söyledi.

Trabzon'dan yapılan su ürünleri sektör ihracatı 2017'den itibaren şöyle:

2017 2018 2019 2020 (Ocak-Eylül) Değer ($) Değer ($) Değer ($) Değer ($) 13.829.637 38.716.949 41.188.750 60.787.824

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