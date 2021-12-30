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Trabzonlu gencin Karadeniz şivesiyle seslendirdiği videolar gülümsetiyor

30.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar çizgi film karakterleri ve ünlü aktörlerin yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular için 150'yi aşkın seslendirme yapan Oğuzhan Uzun: - "Trabzonspor zaten şampiyonluğa gidiyor. Bu bizi mutlu eden bir durum. Futbolcuları da içimizden biri gibi olduğunu göstermek için yöre ağzını onlara uyarlayarak ortamı daha eğlenceli hale getiriyorum"

GAZİ NOGAY - Trabzon'da yaşayan 26 yaşındaki Oğuzhan Uzun'un başta Trabzonsporlu futbolcular olmak üzere sporcular, sinema sanatçıları ve çizgi film karakterlerine Karadeniz Bölgesi'ne özgü yöresel aksanla yaptığı seslendirme videoları izleyenleri tebessüm ettiriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Teknik Bölümü mezunu Uzun, 2017 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo'nun ödül töreninde yaptığı konuşmasını eğlence amacıyla Trabzon şivesiyle seslendirerek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın büyük ilgi görmesinin ardından Uzun, ünlü futbolular, sinema sanatçıları ve çizgi film karakterlerine Karadeniz Bölgesi'ne özgü yöresel aksanla seslendirme yaptı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar, yüz binlerce kez izlenen Uzun, son olarak Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme ile kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cep telefonu ile çekilen ayaküstü sohbetini seslendirdi.

Kulübüyle sözleşme yenilemesi gündemde olan Nwakaeme'nin, yeni sözleşmeye "sınırsız kuymak" maddesi konulması talebini de içeren seslendirme, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

- "Bu tarz videolar da geldikçe insanlar daha da neşeleniyor"

Uzun, AA muhabirine, makine teknikeri olmasına rağmen hobi olarak başladığı seslendirme sanatçılığı mesleğini sürdürdüğünü ve bu alanda devam etmek istediğini söyledi.

Bugüne kadar çizgi film karakterleri ve ünlü aktörlerin yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular için 150'yi aşkın seslendirme yaptığını belirten Uzun, sosyal medyada paylaştığı videoların büyük beğeni topladığını ifade ederek, "Aralarında Jackie Chan ve Sylvester Stallone gibi ünlü aktörler ile Bugs Bunny gibi çizgi film karakterleri ve Buz Devri filmlerindeki karakterler için uyarlama yaptım. Bunlar bayağı ilgi gördü. Bu tarz animasyon filmlerinden kesitler alarak bizim yörenin esprileriyle beraber harmanlayarak sosyal medyaya sundum." diye konuştu.

Trabzonspor taraftarı olduğunu, bordo-mavili takımın bazı oyuncuları için seslendirme yapmayı çok sevdiğini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Trabzonspor zaten şampiyonluğa gidiyor. Bu bizi mutlu eden bir durum. Futbolcuları da içimizden biri gibi olduğunu göstermek için yöre ağzını onlara uyarlayarak ortamı daha eğlenceli hale getiriyorum. Takımın da zaten gidişatından herkes çok mutlu. Bu tarz videolar da geldikçe insanlar daha da neşeleniyor. Sevmeyen de olabilir tabi ki. Herkes sevecek diye bir şey yok. Bu tarz esprili videolarla daha çok mutlu olduğumuzu, neşelendiğimizi, o mutlulukla haşır neşir olduğumu görüyorum. İnsanların mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor."

Uzun, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Dame N'Doye, Donis Avdijaj' gibi futbolculara seslendirme yaptığını belirterek, "İşin ilginç tarafı seslendirme yaptığım Nwakaeme dışında tüm futbolcular gitti. İnşallah Nwakaeme de gitmez, kalır. Zaten son videomu da sözleşme yenilemesi gündemde olan Nwakaeme için yapmıştım. Kalmasını istiyoruz." dedi.

Uzun, Karadeniz şivesiyle Buz Devri filmi gibi bir animasyon yapmayı istediğini sözlerine ekledi.

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