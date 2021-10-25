Trabzonlu ressamın yanan evinde kundaklama şüphesi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ressam Gökçe Erhan'ın evinde hafta sonu çıkan yangında kundaklama iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Erhan'ın oturduğu Gökçesu Mahallesinde bulunan 2 katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde yapılan evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AA muhabirine, yangının 23 Ekim Cumartesi günü çıktığını ve evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kaya, olay yeri ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, "Yangının çıkış sebebi henüz itfaiye ve olay yeri incelemenin raporu çıkmadığı için belli değil. Soruşturma açıldı, devam ediyor. Konu adli makamlar tarafından inceleniyor." dedi.

