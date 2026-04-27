Trabzonspor'a Berkan Kutlu şoku! 8 dakikada her şey değişti

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlarken geceye damga vuran isim sezon başında yeşil-beyazlı formayı giyen Berkan Kutlu oldu. Milli futbolcu, bordo-mavili ağları 8 dakika içinde 2 kez sarsarak kariyerinde bir ilki başardı.

KONYA'DA BERKAN KUTLU FIRTINASI! 8 DAKİKADA COŞTU

Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan Berkan Kutlu, şık bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra, 40. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran yıldız oyuncu, skoru 2-0’a taşırken Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atma başarısı gösterdi.

2 YILLIK GOL ORUCU BOZULDU

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Berkan Kutlu için bu gollerin anlamı sadece skor değil, aynı zamanda uzun süren bir sessizliğin bozulmasıydı. Süper Lig'deki son golünü tam 2 yıl önce, 2024 yılında Galatasaray formasıyla şu anki takımı Konyaspor'a karşı atan Berkan, tam 2 yıl sonra bu kez Konyaspor formasıyla Trabzonspor ağlarını sarsarak gol orucunu bozdu.

TRABZONSPOR ŞOKTA

İkincilik yarışı için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Trabzonspor, Berkan Kutlu'nun üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı. Konyaspor ise Berkan’ın bu tarihi performansıyla dev maçta büyük bir avantaj yakaladı.