Trabzonspor'a Berkan Kutlu şoku! 8 dakikada her şey değişti

Konyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Berkan Kutlu rüzgarı esti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 8 dakika içinde attığı 2 golle kariyer rekorunu kırdı.

Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlarken geceye damga vuran isim sezon başında yeşil-beyazlı formayı giyen Berkan Kutlu oldu. Milli futbolcu, bordo-mavili ağları 8 dakika içinde 2 kez sarsarak kariyerinde bir ilki başardı.

KONYA'DA BERKAN KUTLU FIRTINASI! 8 DAKİKADA COŞTU

Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan Berkan Kutlu, şık bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra, 40. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran yıldız oyuncu, skoru 2-0’a taşırken Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atma başarısı gösterdi.

2 YILLIK GOL ORUCU BOZULDU

Berkan Kutlu için bu gollerin anlamı sadece skor değil, aynı zamanda uzun süren bir sessizliğin bozulmasıydı. Süper Lig'deki son golünü tam 2 yıl önce, 2024 yılında Galatasaray formasıyla şu anki takımı Konyaspor'a karşı atan Berkan, tam 2 yıl sonra bu kez Konyaspor formasıyla Trabzonspor ağlarını sarsarak gol orucunu bozdu.

TRABZONSPOR ŞOKTA

İkincilik yarışı için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Trabzonspor, Berkan Kutlu'nun üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı. Konyaspor ise Berkan’ın bu tarihi performansıyla dev maçta büyük bir avantaj yakaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı! Seçim kararı iddiasıFenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı! Seçim kararı iddiası
Arda'dan sonra bir şok daha! Hakan Çalhanoğlu sezonu kapattı...Arda'dan sonra bir şok daha! Hakan Çalhanoğlu sezonu kapattı...
Berkan Kutlu gol Konyaspor-Trabzonspor
En Çok Okunan Haberler
1500 yıldır uyuyan fayda enerji birikti! 7'den büyük deprem uyarısı

1500 yıldır uyuyan fayda enerji birikti! 7'den büyük deprem uyarısı

Yer: Tokat... Cenazesi araçtan bile indirilmedi!

Yer: Tokat... Cenazesi araçtan bile indirilmedi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

